Следователи продолжат расследование уголовного дела о пропаже Платона Белоусова

| Фото: Следственный комитет РФ по Тюменской области | Фото: Следственный комитет РФ по Тюменской области

Следователи продолжат расследование уголовного дела по факту исчезновения 15-летнего Платона Белоусова, числившегося пропавшим без вести с 4 июля текущего года, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Напомним, подросток был найден живым 10 июля около 11 часов на открытом участке местности в Тюменском районе недалеко от поселка Тараскуль. Его обнаружили двое местных жителей, которые следовали в поселок на мотоциклах.

Следователи уже побеседовали с мальчиком, который рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями найти не смог. Он был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление. За время отсутствия в отношении Платона Белоусова не было совершено противоправных деяний.

В поисках пропавшего подростка участвовали следователи, следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции, МЧС, Россгвардии, волонтеры и добровольцы.

В настоящее время он направлен для осмотра в медицинское учреждение. В ближайшее время будут приняты меры профилактического характера. Расследование уголовного дела продолжается.