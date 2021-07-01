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Состояние найденного 15-летнего подростка удовлетворительное, он передан матери, рассказали в полиции

Происшествия, 13:05 10 июля 2021

Поисковый отряд "Белая Сова - Тюмень" ВКонтакте | Фото: Поисковый отряд "Белая Сова - Тюмень" ВКонтакте

15-летний Платон Белоусов, которого разыскивали с 4 июля, найден совместными усилиями сотрудников полиции, следкома, поисковиков, волонтеров в лесном массиве утром 10 июля. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он передан матери.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Антон Каморников.

"По предварительным данным, парень вышел на шум мотоцикла, на котором передвигались поисковики. Он находится в удовлетворительном состоянии. Все обстоятельства его исчезновения будут изучены сотрудниками полиции и следствия", - добавил он.

Напомним, поиски подростка, который после вечеринки с друзьями исчез из дер. Падерина Тюменского района продолжались шесть дней.

Анжела Лебедева

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