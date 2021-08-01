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Студенты ТюмГУ будут проходить практику в "Ямалкоммунэнерго"

Общество, 08:42 23 августа 2021

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Студенты ТюмГУ смогут проходить практику и стажировку в "Ямалкоммунэнерго" в рамках соглашения, заключенного компанией и руководством вуза.

Совместно с ведущими специалистами компании они будут реализовывать технологические проекты, участвовать в научно-практических конференциях, лучшим предложат трудоустройство.

Взаимодействие с университетом будет осуществляться по направлениям юриспруденция, экология и природопользование, химия, информационная и компьютерная безопасность, а также информационная безопасность автоматизированных систем, информационные системы и технологии.

Работать с молодыми специалистами будут в филиалах Надыма, Муравленко, Губкинского и Салехарда, а также в п. Яр-Сале. Также в "Ямалкоммунэнерго" планируется заключение договоров на целевое обучение со студентами старших курсов.

"Привлечение молодых специалистов позволит нам эффективно решать задачи, связанные с созданием системных подходов в области паспортизации объектов, технического обслуживания и ремонтов установленного на объектах оборудования, внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами на базе современных технологий и программных продуктов", - отметил главный инженер "Ямалкоммунэнерго" Ярослав Мурзин.

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# студенты , ТюмГУ

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