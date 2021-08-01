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Седьмой этап опрессовок завершается в Тюмени

Экономика, 17:30 20 августа 2021

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Масштабная диагностика теплотрасс Тюмени завершается перед началом следующего отопительного периода 20 августа. За весь период опрессовок на тепловых сетях Тюмени было выявлено 211 дефектов, сообщает городская администрация.

Опрессовки проходили в семь этапов. Продолжительность первых двух этапов – по 14 дней, остальных пяти – по 12. Сегодня завершается седьмой этап. Бригады УСТЭК испытывали сети в центральной части города, на улицах 50 лет ВЛКСМ, Холодильной, Малыгина, Грибоедова, Первомайской.

На участках теплотрасс, где были выявлены дефекты, проведен внеплановый ремонт, чтобы обеспечить их эксплуатацию до момента капитального ремонта.

Напомним, что летом 2021 года в соответствии с ремонтной и инвестиционной программами УСТЭК капитальный ремонт или реконструкция проводятся на 80 участках тепловых сетей, три из которых взяты в работу сверх плана за счет экономии, полученной в ходе закупочных процедур.

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# опрессовка , теплосети , УСТЭК

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