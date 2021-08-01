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На Ямале обнаружили останки мамонта

Общество, 13:03 22 августа 2021

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Останки мамонта обнаружил в районе Тамбея на Ямале оленевод тамбейской тундры Константин Тусида. В музей в Салехарде доставлены кости передних конечностей, лежащие на поверхности, сообщает правительство Ямало-Ненецкого округа.

"Предположительно останки, где сохранились даже мягкие ткани и мышечные волокна, принадлежат взрослой особи. О полной сохранности скелета сказать пока невозможно", - отметила заведующая отделом гуманитарных исследований ГБУ "МВК" Евгения Хозяинова.

Сейчас останки помещены в холодильник, позже полученные данные будут проанализированы. Также решится вопрос о необходимости дальнейших исследований.

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