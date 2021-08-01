77 лет назад в ходе Великой Отечественной войны был освобожден Кишинев

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

24 августа 1944 года был освобожден Кишинев в ходе Великой Отечественной войны. Ясско-Кишиневская операция – одна из крупных и выдающихся по своему стратегическому и военно-политическому значению операций, в ходе которой за короткий срок полностью была разгромлена группа армий "Южная Украина", уничтожено 22 немецкие дивизии, разгромлены почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте.

Наступление советских войск началось 20 августа. К 23 августа оперативное окружение кишиневской группировки противника (18 дивизий) было завершено. Была окружена румынская армия, которая на следующий день прекратила сопротивление. 24 августа войска 5-й ударной армии освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Таким образом, на 5-й день, как и предусматривалось планом, завершился первый этап стратегической операции, в ходе которой было достигнуто окружение главных сил группы армий "Южная Украина".

На втором этапе Ясско-Кишиневской операции советское командование развило успех на внешнем фронте окружения, вглубь Румынии. К исходу 27 августа была ликвидирована окруженная восточнее р. Прут, а 29 августа части, которым удалось переправиться через р. Прут юго-западнее Хуши. В то же время советские войска 27 августа освободили Фокшаны, а 29 августа вышли к Плоешти. Наступая на юг по обоим берегам Дуная, войска отрезали пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту. Дунайская военная флотилия и Черноморский флот, содействуя наступлению сухопутных войск, обеспечивали переправы через Дунай, высаживали десанты, наносили удары морской авиацией. К 30 августа были освобождены гг. Тулча, Галац, Констанца (главная военно-морская база Румынии), Сулина и другие.

По итогам операции немецкая оборона на южном крыле советско-германского фронта рухнула, Румыния вышла из войны на стороне Германии и 24 августа объявила ей войну. Советские потери в ходе были относительно невелики - 67 тыс. человек, из них 13 тыс. безвозвратные.

За боевые отличия 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота, участвовавшим в Ясско-Кишиневской операции, были присвоены почетные наименования Кишиневских, Ясских, Фокшанских, Рымницких, Констанцких и др.

По информации Российского военно-исторического общества