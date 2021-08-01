Как менялись города и ландшафты Урала и Сибири, выяснят в летней школе ТюмГУ

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Как трансформировались города и природные ландшафты Урала и Сибири в годы их советского освоения, разберутся ученые из разных городов России и нескольких стран. Летняя школа, посвященная этому вопросу, стала первым мероприятием нового подразделения ТюмГУ — Антропошколы.

В летней школе "Пространственный поворот не туда? Диалог дисциплин" участвуют представители НИУ ВШЭ, Европейского университета в Санкт-Петербурге, Центрального Европейского университета, Вена — Будапешт, Университета Ноттингема, Англия, УрГАХУ, ОмГУ, ЧелГУ и других университетов.

Изучение истории развития пространства Урала и Сибири ведется в междисциплинарном ключе. Это актуальный вопрос для историков, географов, социологов, политологов, антропологов, дизайнеров и архитекторов.

Школа исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) — новое научно-образовательное подразделение Тюменского государственного университета, одной из ключевых задач которого является укрепление продуктивного взаимодействия социально-гуманитарных и естественных наук.