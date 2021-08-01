  • 25 августа 202125.08.2021среда
  • USD73,9465
    EUR86,8058
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Как менялись города и ландшафты Урала и Сибири, выяснят в летней школе ТюмГУ

Общество, 11:38 25 августа 2021

управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Как трансформировались города и природные ландшафты Урала и Сибири в годы их советского освоения, разберутся ученые из разных городов России и нескольких стран. Летняя школа, посвященная этому вопросу, стала первым мероприятием нового подразделения ТюмГУ — Антропошколы.

В летней школе "Пространственный поворот не туда? Диалог дисциплин" участвуют представители НИУ ВШЭ, Европейского университета в Санкт-Петербурге, Центрального Европейского университета, Вена — Будапешт, Университета Ноттингема, Англия, УрГАХУ, ОмГУ, ЧелГУ и других университетов.

Изучение истории развития пространства Урала и Сибири ведется в междисциплинарном ключе. Это актуальный вопрос для историков, географов, социологов, политологов, антропологов, дизайнеров и архитекторов.

Школа исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) — новое научно-образовательное подразделение Тюменского государственного университета, одной из ключевых задач которого является укрепление продуктивного взаимодействия социально-гуманитарных и естественных наук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# история , ТюмГУ , Урал , ученые

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 25.08.2021Жара в Тюменской области пойдет на спад
12:12 25.08.2021Геннадий Чеботарев: легитимность власти зависит от активности каждого избирателя
11:50 25.08.2021В Тюменской области проходит акция "Чистый берег"
11:38 25.08.2021Как менялись города и ландшафты Урала и Сибири, выяснят в летней школе ТюмГУ