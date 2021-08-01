Деревянная набережная, товарные поезда и криминал: каким был район речпорта больше ста лет назад

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Полтора года назад район тюменского речпорта вернулся в городскую повестку. Территорию под развитие жилого кластера выкупил федеральный девелопер "Брусника", а сегодня в одном из складских помещений в речпорту стартует фестиваль городской культуры ZAKAT/21. В этом немноголюдном районе, который ждут серьезные изменения, в свое время жизнь била ключом и шла бойкая торговля. Рассказываем историю этого места.

География района

Во второй половине XIX века в Тюмени активно развивалась судоходная отрасль. Этот процесс задал облик району, расположенному на правом берегу Туры на участке от моста Челюскинцев до Профсоюзного, если взять за ориентиры современные локации.

В позапрошлом столетии здесь была городская пристань, сейчас это благоустроенный участок набережной. И по немногочисленным уцелевшим историческим постройкам непросто представить, что в прошлом эта территория — один из самых кипучих логистических центров Сибири, связанных с судоходством.

На фото: пристань Тюмень, конец 1870-х – начало 1880-х годов. Фотограф Ф.С. Соколов На фото: пристань Тюмень, конец 1870-х – начало 1880-х годов. Фотограф Ф.С. Соколов

Кроме бывшей пристани район речного порта — это соединенный с ней Масловским взвозом жилой район с говорящими названиями улиц — Пристанская, Причальная, Пароходская. Сейчас эту территорию, в прошлом именовавшуюся Тычковкой, активно осваивают застройщики, многоэтажки возводятся на месте старинных домиков. А раньше здесь находились как конторы и дома богатых судовладельев, так и жилища людей с более чем скромным достатком, занятых в сфере судоходства. Жили здесь и работники железнодорожной станции.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

До сих пор в некоторых исторических постройках и в современных домах располагаются организации, связанные с речным делом. В темное время суток с другого берега Туры или с Профсоюзного моста можно увидеть контуры судна с подсветкой на здании Обь-Иртышского пароходства.

Разыскать сохранившиеся старые здания в речпорту и узнать истории их прежних обитателей помогает гид Наталья Алиева. С августа она водит здесь экскурсии с плэнером. Экскурсовод поделилась некоторыми адресами на карте района и рассказала, чем знаковы эти места.

Тычковка: игра контрастов

Нынешний район речпорта в прошлом именовался Тычковкой. Откуда произошло название района, достоверно сказать никто не берется, версий несколько. Одна из них — название пошло от слова "тычки", на которые можно было нарваться, встретив тут хулиганов. Газетные заметки начала XX века наводят на мысль, что это предположение небезосновательно.

"Нападение на городового. В ночь на 20 мая трое неизвестных напали на стоявшего на посту у Маслова взвоза городового Смолина, которому и нанесли значительные побои..." — такие строчки из издания "Тобол" в номере от 1907 года приводит в своей книге "Тычковка, Сараи, Потаскуй…" краевед Сергей Кубочкин.

Фрагмент карты города Тюмени 1890-х годов / etomesto.ru Фрагмент карты города Тюмени 1890-х годов / etomesto.ru

Одним словом, Тычковка прошлых лет — место более чем небезопасное. И в то же время здесь располагалась знаменитая контора "Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли", одна из первых в городе гостиниц, а до богатых домов дореволюционной Тюмени в куда более благополучном районе Потаскуй было рукой подать.

"В Тычковке жили сотрудники речного пароходства, сотрудники железной дороги плюс те самые богатые жители, которые активно занимались судоходством, ведь это было очень бойкое место: здесь рядом и торговля шла, и складские помещения располагались", — рассказывает экскурсовод Наталья Алиева.

Важное событие для отрасли судоходства и для развития торгового потенциала Тюмени произошло в 1885 году — сюда пришла железная дорога. Пассажирские поезда следовали до станции в районе улицы Голицынской (сейчас это улица Первомайская), а товарные поезда по специальной ветке шли до городской пристани, где груз переваливали с поездов на суда.

"Для конца XIX века это было очень круто, не каждый город такое имел. До революции, чтобы отправиться в другой сибирский город, где еще не было железной дороги другой, надо было доехать до Тюмени. Это была крупная узловая железнодорожная станция", — поясняет Наталья Алиева.

Дом первого начальника железнодорожной станции

Одна из сохранившихся исторических построек в районе речпорта — деревянный дом конца XIX века по адресу улица Пристанская, 1. Здесь проживал первый начальник станции "Тура" Михаил Степанович Керженцев со своей большой семьей. В Тюмени живет его правнучка Наталья Керженцева, большинство родственников в свое время город покинули.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

"В 1937 году на Керженцева завели дело. Я читала его, оно полностью сфабрикованное. Оказался, видимо, не в том месте и не в тот час. В 1938 году Михаила Керженцева расстреляли. Наталья уже давно пытается найти других потомков, но пока не получается", — говорит Наталья Алиева.

Одна из первых гостиниц Тюмени

Двухэтажное каменное здание можно обнаружить по адресу улица Пристанская, 14. Это строение второй половины XIX века. На втором этаже располагалась гостиница Ковальского, на первом этаже — контора судовладелицы Давыдовой. В свое время в этой гостинице останавливался русский ученый, изобретатель радио Александр Попов. Сделал он это по пути в Красноярск, куда ехал изучать солнечное затмение.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

"Здесь можно было узнать свежие новости, передохнуть, выпить чай в буфете гостиницы, сторговаться о ценах, договориться о новом подряде, и только потом, переведя дух, поставить лошадь и телегу на посыпанную песком благоустроенную площадку перед станцией", — писали об этом месте.

Станция Тура

Гостиница находилась в непосредственной близости от станции Тура. Попробовать разглядеть здание станции можно в узкой щели забора на улице Пристанской. Здесь же находились пакгаузы, одна из пристаней.

"Набережная в Тюмени уже давно существовала, она была деревянной, и это был своеобразный спуск к пристани, здесь же проходили рельсы. Вот они, до сих пор лежат", — показывает Наталья Алиева.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

"Царская пристань"

По адресу улица Госпаровская, 3 расположен историко-культурный центр "Царская пристань". Музей посвящен развитию пароходства в Тюмени, а также истории семьи Романовых. В 1917 году в Тюмени Николай II с семьей пересели с поезда на пароход в тобольскую ссылку.

Дом связан с именем Ивана Ивановича Игнатова, крупного пароходовладельца. Это административное здание "Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли Курбатова и Игнатова".

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

В районе речпорта немало и других достопримечательностей, осмотреть их с гидом и поучаствовать в пленэре можно будет 4 сентября, начало экскурсии в 14 часов 30 минут. Стоимость 1 тыс. 200 - 1 тыс. 100 рублей. Подробности здесь.

Влада Нерадовская