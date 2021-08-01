В Тюмени пройдет встреча для желающих вступить в поисковый отряд

| Фото: из сообщества "Поисковый отряд "Белая сова – Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Поисковый отряд "Белая сова – Тюмень" во ВКонтакте

Встреча для всех желающих пополнить ряды добровольцев поискового отряда "Белая сова – Тюмень" начнется в экопарке Затюменский 25 августа в 19 часов.

"Мы организуем встречу с волонтерами, желающими вступить в наш отряд. Добровольцем может стать любой человек старше 18 лет. Сейчас в нашем отряде числится около ста добровольцев, из них костяк составляют 20 человек", – рассказала координатор отряда Алена Швецова.

Представители отряда "Белая сова – Тюмень" участвуют в поисковых мероприятиях не только в областной столице, но и в разных районах региона. "В Тюменском районе нет отдельных поисковых отрядов, но по возможности мы стараемся туда выезжать", – отмечает Алена Швецова.

На встрече всем желающим расскажут об отряде и его работе. Заинтересованных будут ждать в беседке недалеко от лыжной базы (ул. Барнаульская 17/2). Координаты места 57.162197, 65.473459. Телефон для связи: 8-932-32-39-911.

Инна Пахомова