  • 25 августа 202125.08.2021среда
  • USD73,9465
    EUR86,8058
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мошенник под видом работника банка выманил у ялуторовчанки 190 тыс. рублей

Происшествия, 12:55 25 августа 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Жительница Ялуторовска 1957 г. р. лишилась 190 тыс. рублей, доверившись мошеннику, сообщает полиция.

По словам женщины, ей поступил звонок от сотрудника службы безопасности банка из Москвы. Звонивший пояснил, что якобы с доверенностью от имени ялуторовчанки приходил мужчина и пытался оформить на нее кредит. Чтобы предотвратить действия мошенника, он предложил временно перевести сбережения на другой счет. После того, как пострадавшая сообщила реквизиты своей карты и секретный код, поступивший ей на телефон, с ее счета была списана вся имевшаяся сумма. Мнимый банковский сотрудник пообещал, что через некоторое время деньги поступят обратно. Не дождавшись возврата денег, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:55 25.08.2021Мошенник под видом работника банка выманил у ялуторовчанки 190 тыс. рублей
11:04 25.08.2021Мошенники списали со счетов тоболячки 175 тысяч рублей
10:53 25.08.2021Тюменец хранил в гараже более 100 тысяч упаковок контрафактного табака
09:57 25.08.2021Названы предварительные причины лесного пожара в районе базы отдыха "Боровое" под Тюменью