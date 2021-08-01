Мошенник под видом работника банка выманил у ялуторовчанки 190 тыс. рублей
Жительница Ялуторовска 1957 г. р. лишилась 190 тыс. рублей, доверившись мошеннику, сообщает полиция.
По словам женщины, ей поступил звонок от сотрудника службы безопасности банка из Москвы. Звонивший пояснил, что якобы с доверенностью от имени ялуторовчанки приходил мужчина и пытался оформить на нее кредит. Чтобы предотвратить действия мошенника, он предложил временно перевести сбережения на другой счет. После того, как пострадавшая сообщила реквизиты своей карты и секретный код, поступивший ей на телефон, с ее счета была списана вся имевшаяся сумма. Мнимый банковский сотрудник пообещал, что через некоторое время деньги поступят обратно. Не дождавшись возврата денег, женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет.