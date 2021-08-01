Мошенник под видом работника банка выманил у ялуторовчанки 190 тыс. рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Жительница Ялуторовска 1957 г. р. лишилась 190 тыс. рублей, доверившись мошеннику, сообщает полиция.

По словам женщины, ей поступил звонок от сотрудника службы безопасности банка из Москвы. Звонивший пояснил, что якобы с доверенностью от имени ялуторовчанки приходил мужчина и пытался оформить на нее кредит. Чтобы предотвратить действия мошенника, он предложил временно перевести сбережения на другой счет. После того, как пострадавшая сообщила реквизиты своей карты и секретный код, поступивший ей на телефон, с ее счета была списана вся имевшаяся сумма. Мнимый банковский сотрудник пообещал, что через некоторое время деньги поступят обратно. Не дождавшись возврата денег, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет.