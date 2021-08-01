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Тюменские росгвардейцы навели порядок на мемориале Великой Отечественной войны

Общество, 15:25 25 августа 2021

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Мемориал Великой Отечественной войны облагородили тюменские бойцы Росгвардии в рамках акции "На страже памяти" на одном из кладбищ областного центра, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Вместе с представителями совета ветеранов росгвардейцы привели в порядок мемориал и площадку вокруг него, а также почтили память павших в борьбе против фашизма минутой молчания и возложением цветов.

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# Великая Отечественная война , Росгвардия по Тюменской области

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