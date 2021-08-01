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Тюменский художник Андрей Снег проведет экскурсии в гаражном кооперативе

Общество, 10:59 26 августа 2021

предоставлено "Конторой пароходства" | Фото: предоставлено "Конторой пароходства"

Выставка художника Андрея Снега на тему "Искажения реальности" открылась в гаражном кооперативе "Авангард" с Тюмени. Экскурсии с автором пройдут 26, 28 и 29 августа.

Гаражная экспозиция состоит из двух частей: визуальная ковровая дорожка — 12 рисунков на заборе внутри гаражного кооператива и 5 арт-объектов в пространстве гаража №121.

"С моим псевдонимом можно придумать много забавного. Например, когда у "Снега" образуется серия работ в одной тематике, то это превращается в "Сугроб". Эта выставка — мой пятый сугроб. Его тема раскрывается через бытовые ситуации, в которых каждый человек видит мир через свои уникальные очки. А линзами в них выступают жизненный опыт, моральные установки и убеждения", — рассказал автор выставки Андрей Снег.

Участие в экспозициях бесплатное. Желающие принять участие должны зарегистрироваться, написав в директ художника.

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Отметим, 29 августа пройдет официальное закрытие выставки. Рисунки останутся на стенах, увидеть их все желающие смогут в любое время. Гаражный кооператив "Авангард" находится по адресу: ул. Московский тракт, 144.

Выставка проходит при поддержке конкурса на реализацию творческих проектов "Цех" и "Конторы пароходства". На ее реализацию выделили 100 тыс. рублей.

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# конкурс ЦЕХ , уличное искусство

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