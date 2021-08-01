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Жителям Тюменской области напомнили о новых правилах земельного законодательства

Общество, 11:10 26 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Государственные инспекторы управления Росреестра по Тюменской области могут нанести профилактический визит к фермеру и дачнику, чтобы проверить, как используется участок земли, зарегистрированный на него на правах собственности или аренды.

Такое право дает им федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", вступивший в силу с 1 июля 2021 г.

"Приоритетом новой системы контроля стала профилактическая работа по предупреждению нарушений, - пояснил исполняющий обязанности начальника отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Тюменской области Вадим Чупров. - Это относится не только к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но и к гражданам".

Новым законом введены такие профилактические мероприятия, как профилактический визит и консультирование. Также расширился перечень и контрольных (надзорных) мероприятий, в который вошли инспекционный визит и рейдовый осмотр. Выездные проверки теперь проводятся в исключительных случаях в зависимости от оценки рисков возможных нарушений.

Периодичность мероприятий определяется для каждого объекта индивидуально на базе риск-ориентированного подхода. Это позволяет оптимизировать работу надзорных органов, направив больше внимания на объекты повышенного риска.

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