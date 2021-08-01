  • 27 августа 202127.08.2021пятница
  • USD73,9908
    EUR87,0576
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Студенческом центре Тюмени покажут фильм по заявкам зрителей

Общество, 09:31 27 августа 2021

www.tumgik.ru | Фото: www.tumgik.ru

На киносеанс в Студцентр (ул. Семакова, 21) в честь Дня российского кино приглашают тюменцев 27 августа, начало в 18 часов. Фильм выберут сами зрители, сообщают организаторы.

В качестве вариантов предлагается несколько популярных кинолент: "Майор Гром: Чумной Доктор", "Географ глобус пропил", "Легенда №17", "Матильда", или "Огонь". Проголосовать могут все желающие в опросе в группе Студсовета. На вечере гости смогут посмотреть фильм с традиционными атрибутами кинотеатра – попкорном и газировкой. Вход бесплатный.

"В последние годы выходит все больше отличных российских фильмов, которые, к сожалению, уступают в популярности иностранному кино. Мы предлагаем тюменцам познакомиться с творчеством российских режиссёров и отлично провести время", ‒ рассказал член Студенческого совета Тюменской области Павел Вялков.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:55 27.08.2021Ишим получит федеральный грант на создание пешеходных зон и сквера
09:42 27.08.2021В Тобольске откроют выставку "Немцы в российской истории"
09:31 27.08.2021В Студенческом центре Тюмени покажут фильм по заявкам зрителей
09:19 27.08.2021Вакцинация детей от COVID-19 поможет взять пандемию под контроль, уверен Михаил Каган