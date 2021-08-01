Тюменцы поддерживают продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Предложение продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в России и распространить его на все отрасли экономики в 2022 году поддерживает президент Владимир Путин.

Плановые проверки бизнеса были приостановлены в пандемийный год, позже мораторий продлили и на 2021. В Тюменской области, по данным уполномоченного по защите прав предпринимателей Ларисы Невидайло, количество контрольно-надзорных мероприятий снизилось почти на 32% по сравнению с 2019 годом.

"Я отношусь к этой новости отлично, потому что введение моратория в 2020 году помогло предпринимателям в условиях сложившейся на рынке ситуации. Если говорить о Тюменской области, то здесь количество контрольно-надзорных мероприятий снизилось почти на 32% по сравнению с 2019 годом. И это не принесло никаких негативных последствий", - прокомментировала она Megatyumen.ru.

Частота надзорных мероприятий должна зависеть от категории риска того рода деятельности, в котором занято предприятие, считает она.

Как отметила директор производства одной из тюменских сыроварен Виктория Калинина, комментируя инициативу о продлении моратория, для бизнеса важна стабильность, в первую очередь — налогового законодательства.

"Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлен до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача – продолжить их поддержку", - сказал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что в пандемийный год малый бизнес был законодательно обеспечен снижением страховых взносов с 30 до 15%, отсрочкой по всем налогам и кредитованием под 0% на выплату заработных плат. Отметим, что "Единая Россия" законодательно обеспечила еще несколько мер. В частности, это снижение страховых взносов с 30 до 15% при условии сохранения зарплат выше МРОТ; отсрочку по всем налогам; мораторий на взыскание пени и штрафов; мораторий на банкротство по искам кредиторов; прямую безвозмездную финансовую поддержку при условии сохранения зарплат выше МРОТ; льготное кредитование малого и среднего бизнеса; программу кредитования под 0% на выплату заработных плат.