Ишим получит федеральный грант на создание пешеходных зон и сквера

| Фото: администрация г. Ишима | Фото: администрация г. Ишима

Федеральный грант V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды выиграл ишимский проект по созданию пешеходных зон на ул. Пушкина и Максима Горького и благоустройству сквера возле городского дома культуры. Город стал единственным победителем от Тюменской области, сообщает администрация муниципалитета.

Реализация проекта рассчитана на 2022-2023 годы. Благодаря грантовой поддержке сквер и новые пешеходные зоны объединят прогулочные дорожки со скамейками, малые архитектурные формы, световые инсталляции, мобильные торговые точки, площадки для мастер-классов, газоны и цветники.

Итоги конкурса подвели в Нижнем Новгороде на V Всероссийском форуме "Малые города и исторические поселения" 26 августа.

Напомним, что строительство бульвара Белоусова было выполнено в рамках победы в том же конкурсе.