Новый сквер появится в Ишиме в случае победы в конкурсе Минстроя

| Фото: администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

Сквер Победы и новые пешеходные зоны могут появиться в Ишиме, если город победит в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах Министерства строительства России.

Заявка на участие будет готова к марту. Пока продолжается сбор предложений по элементам благоустройства объектов. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов.

Он отметил, что участие стало возможным после реализации проекта по строительству бульвара Белоусова в залинейной части Ишима в 2020 году. На его возведение после победы в конкурсе 2019 года были выделены средства из федерального и регионального бюджетов.

"Продолжаем подготовительную работу. Провели опрос среди горожан, определили территорию, сейчас узнаем, что хотят видеть на этих точках горожане в перспективе, если выиграем в конкурсе. Дорожная карта есть, по ней движемся", - подчеркнул замглавы.

В Сквере победы и на пешеходных зонах от Фестивального парка до городского дома культуры могут разместиться зеленые насаждения, прогулочные дорожки со скамейками, малые архитектурные формы, световые инсталляции, мобильные торговые точки, площадки для мастер-классов художников и музыкантов, стелы, видеопроекторы.

В опросе горожан участвуют волонтеры городского центра развития, которым можно высказать свои пожелания с 16 по 18 февраля с 15 до 17 часов у городского дома культуры, торгового центра "Мечта", на ул. Карла Маркса, 60 и 73, бульваре Белоусова, у концертного зала им. 30-летия ВЛКСМ.

Кроме того, ишимцы могут направить свои предложения по электронной почте dsa@adm.ishim.ru, оставить в официальных пабликах администрации Ишима в соцсетях, а также в пункте приема предложений по адресу г. Ишим, ул. Гагарина, 67, вестибюль администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В числе пожеланий горожан – установить кофе-точку и мобильные пункты общепита, фонтан, детскую площадку. Также ишимцы предложили свои варианты памятника для сквера Победы: глобус с голубем – символом мира и единства, мать и дитя, солдат.

Инна Кондрашкина