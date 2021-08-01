Тюменская филармония проводит акцию для детей и их родителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акцию для детей и их родителей в преддверии Дня знаний проводит Тюменская филармония.

При покупке билета на сказку "Хозяйка медной горы" 23 октября в 12 часов (или всего абонемента "Сказки с оркестром") со скидкой 20% можно дополнительно получить скидку 50% на мюзикл "Книга джунглей" 18 сентября в 11 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Акция действует с 27 августа по 5 сентября 2021 г., скидки по этой акции не суммируются с другими.

Скидка распространяется при покупке билетов на сайте. Для получения скидки при покупке в кассе необходимо будет предъявить карту Союза друзей филармонии. Карту легко получить, заполнив анкету в кассе.

По всем вопросам звоните в Союз друзей филармонии: 68-78-78.