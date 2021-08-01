  • 30 августа 202130.08.2021понедельник
  • USD73,9866
    EUR87,0304
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская филармония проводит акцию для детей и их родителей

Общество, 09:08 30 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акцию для детей и их родителей в преддверии Дня знаний проводит Тюменская филармония.

При покупке билета на сказку "Хозяйка медной горы" 23 октября в 12 часов (или всего абонемента "Сказки с оркестром") со скидкой 20% можно дополнительно получить скидку 50% на мюзикл "Книга джунглей" 18 сентября в 11 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Акция действует с 27 августа по 5 сентября 2021 г., скидки по этой акции не суммируются с другими.

Скидка распространяется при покупке билетов на сайте. Для получения скидки при покупке в кассе необходимо будет предъявить карту Союза друзей филармонии. Карту легко получить, заполнив анкету в кассе.

По всем вопросам звоните в Союз друзей филармонии: 68-78-78.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:05 30.08.2021Якутяне из пострадавших от пожаров районов восстановят здоровье в санаториях Тюменской области
09:56 30.08.2021В Тюменском театральном центре "РяДом" детей и подростков будут учить быть счастливыми
09:45 30.08.2021Призовой фонд Tyumen Cyber Fest 2021 составит 1 миллион рублей
09:32 30.08.2021Якутия благодарит Тюменскую область за помощь в тушении лесных пожаров