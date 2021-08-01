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Александр Моор работает в Тобольске и Тобольском районе

Политика, 12:16 27 августа 2021

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Тобольске и Тобольском районе 27 августа.

Он посетит новый ФАП и строящуюся школу в деревне Хмелева, Дом культуры в селе Малая Зоркальцева, который находится на капитальном ремонте.

В Тобольске глава региона проверит работы по благоустройству сквера "Семьи, любви и верности" и средней школы N13.

В ООО "ЗапСибНефтехим" пройдет рабочее совещание с руководством ООО "Сибур" по вопросу дальнейшей совместной реализации программы развития Тобольска.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , ЗапСибНефтехим , Тобольск , Тобольский район

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