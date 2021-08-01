Купить билеты на поезд или самолет можно в любом почтовом отделении

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Купить билеты на поезд или самолет можно в любом почтовом отделении региона, рассказали в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

"Кроме железнодорожных билетов можно также приобрести на почте и авиабилеты. Сотрудники Почты России помогут выбрать рейс, построить маршрут, состыковать пересадки. Обращаем внимание, что железнодорожные билеты продаются только по России (кроме Калининграда), СНГ и странам Балтии. Авиабилеты – по всему миру", - пояснили в ведомстве корреспонденту Megatyumen.ru.