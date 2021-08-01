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Провериться у педиатра и стоматолога рекомендует школьникам тюменский кардиолог

Общество, 14:51 30 августа 2021

Тюменский кардиоцентр ВКонтакте | Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте

Учеба – это нагрузка и стресс, который иммунная система ребенка будет интенсивно переживать, поэтому ребенку стоит пройти профосмотр у педиатра и стоматолога. Такое мнение высказала кардиолог и педиатр Тюменского кардиоцентра Татьяна Чахчахова, сообщает медучреждение.

"Кариес и другие очаги хронической инфекции – это риск частых ОРЗ. Заблаговременно выполните санацию полости рта ребенку", - отметила она.

Школьникам важно получать белковую пищу для гармоничного роста и развития. Поэтому следует есть больше красного мяса, мяса птицы и кролика. Усилить белок можно овощами, фруктами, крупами. А вот сосиски, колбасу, копченое мясо лучше исключить из рациона. Обязателен полноценный завтрак и лучше, если он будет проходить в кругу семьи, ведь вечером не всегда есть возможность и силы уделить внимание ребенку.

"Максимум выработки гормона роста приходится на ночные часы, поэтому так важен качественный продолжительный и своевременный сон. Дефицит сна приведет к умственным и физическим проблемам, и даже к ожирению. За 2-3 часа до сна всем детям следует исключить просмотр тв, компьютерные игры, пребывание в соцсетях. Это подготовит нервную систему к крепкому сну без кошмаров и пробуждений", - сказала Татьяна Чахчахова.

Врач напомнила о том, что одежда для школы должна быть из качественных тканей и свободная, чтобы ребенку было комфортно двигаться. Подойдите внимательно следует и к выбору ранца. Для здоровой осанки лучше выбирать ортопедические рюкзаки с поперечным замком. Неправильная модель может привести к общему ухудшению самочувствия (головные боли, перепады настроения, боли в спине, снижение успеваемости).

Для профилактики инфекций ребенка следует научить пользоваться антисептиком и напоминать чаще мыть руки. Не следует отправлять его в школу при наличии легкого насморка и покашливания, при температуре тела 37,5-38 градусов, при наличии сыпи на теле.

Адаптироваться к началу учебного года поможет внимательное отношение, открытость и терпение членов семьи к школьнику, уверена эксперт.

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# здоровье детей , кардиология , педиатр

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