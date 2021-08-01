В России гаражной амнистией с 1 сентября смогут воспользоваться более 3,5 миллионов человек

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

С 1 сентября в России начнет действовать "гаражная амнистия". Нововведение коснется более чем 3,5 млн граждан, сообщает Государственная дума.

Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года.

Как поясняют законодатели, некоторые гаражи построены еще в советское время и никак не оформлены. Они не могут быть проданы или переданы по наследству. Устранение правового пробела поможет бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находится их имущество.