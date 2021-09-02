В Тобольске восстановили подачу горячей воды после ремонта сетей

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Горячее водоснабжение восстановили в Тобольске 1 сентября, сообщает городская администрация.

Ремонт семей стартовал в мае 2021 года, сразу после окончания отопительного периода. Энергетики из "СУЭНКО" заменили более 3,6 км тепловых сетей. Работы велись на 31 участке в разных частях города. Часть объектов ремонтировали без отключения горячей воды у тоболяков. Отдельное внимание уделялось восстановлению дорожного полотна и благоустройству территории. Окончательно энергетики восстановят городское пространство после раскопок до конца сентября.

"К ремонтной кампании готовились серьезно, фактически мы заново создаем систему теплоснабжения Тобольска. Выбирали самые критичные участки на основе комплексного мониторинга. Планы согласовали с администрацией города. За четыре месяца была проведена масштабная работа по ремонту сетей. Объемы выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом", - рассказал директор "СУЭНКО" Данил Анучин.

В течение нескольких дней энергетики будут проводить контрольные осмотры, устранять дефекты, которые могут появиться при заполнении сетей и осуществлять отладку температурного режима на энергообъектах.