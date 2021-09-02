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Тоболяки голосуют за картину, которая появится на стене дома

Общество, 17:21 02 сентября 2021

из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте

Началось голосование за варианты оформления фасада дома на ул. Розы Люксембург в подгорной части Тобольска.

Авторы отразили на эскизах тему экспедиций, изобразили Жар-птицу, Рыбу-кита, Богоявленнскую церковь. Также художники предлагают нанести на стену дома изображение фасада дома Корнилова с известными личностями города. Еще один варинат предполагает отражение в мурале деревянного зодчества Сибири - на стене могут появится нарисованные традиционные сибирские наличники.

Отдать свой голос за понравившийся макет можно в сообществе "Администрация Тобольска". Всего на суд зрителей представлено 11 вариантов.

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# голосование , Тобольск

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