Тоболяки голосуют за картину, которая появится на стене дома

| Фото: из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте

Началось голосование за варианты оформления фасада дома на ул. Розы Люксембург в подгорной части Тобольска.

Авторы отразили на эскизах тему экспедиций, изобразили Жар-птицу, Рыбу-кита, Богоявленнскую церковь. Также художники предлагают нанести на стену дома изображение фасада дома Корнилова с известными личностями города. Еще один варинат предполагает отражение в мурале деревянного зодчества Сибири - на стене могут появится нарисованные традиционные сибирские наличники.

Отдать свой голос за понравившийся макет можно в сообществе "Администрация Тобольска". Всего на суд зрителей представлено 11 вариантов.