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Фестиваль "Тюменская осень" пройдет в Тобольске

Общество, 18:27 02 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Викторина, фестивали, праздничные программы и другие мероприятия ждут жителей Тобольска в рамках фестиваля "Тюменская осень", который пройдет с 17 по 19 сентября, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

На 35 площадках города состоится тематическая викторина. Тоболяки старше 18 лет смогут выиграть квартиру, три автомобиля, телевизоры, мобильные телефоны, бытовую технику и сладости.

Сторонников здорового образа жизни приглашают на спортивный фестиваль 18 и 19 сентября. На 18 площадках будут организованы эстафеты, мастер-классы лучших спортсменов города и семейные соревнования. Также на трех площадках откроются палатки здоровья, где можно будет пройти экспресс-диагностику своего здоровья и поставить прививку от гриппа и COVID-19.

Концерты состоятся на 15 площадках фестиваля. В течение трех дней со сцен будет звучать популярная музыка. Для жителей и гостей города выступят солисты и коллективы ДК "Синтез", ДК "Речник", ДК "Водник", Дома народного творчества, а также Центра сибирско-татарской культуры.

Гастрономический фестиваль "Мед и хлеб" пройдет 19 сентября на семи площадках. Тоболяки продегустируют разные сорта меда, продукцию пчеловодства, конфитюр из свежих ягод и фруктов на пектине и хлебобулочные изделия. А на 31 площадке фестиваля все желающие смогут приобрести качественную продукцию по доступным ценам. Также будут работать полевые кухни.

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# Тобольск , фестиваль Тюменская осень

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