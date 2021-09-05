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Голышмановским аграриям предстоит обмолотить больше 55 тысяч гектаров зерновых

Экономика, 16:29 05 сентября 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Голышмановским аграриям предстоит обмолотить больше 55 тысяч гектаров зерновых. Пока убрано примерно 20 процентов плановых площадей. Средняя урожайность - 15,6 центнеров с гектара.

Первые результаты жатвы не особо радуют специалистов хозяйств — урожайность низкая. Хотя весной на севе вложились по максимуму: приобрели элитные семена, новую технику, удобрения, заложили средства на фунгицидную и гербицидную обработку посевов.

Уборочная страда идёт хорошими темпами благодаря благоприятным погодным условиям и хорошему техническому оснащению предприятий. Параллельно механизаторы ведут вспашку зяби.

Добавим, что в Голышмановском округе действует 33 сельхозпредприятия, шестнадцать из них приступили к уборке яровых культур, пишет "Мегатюмень".

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