Тобольские хирургии начали выполнять вертебропластику

| Фото: Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Новый вид хирургического вмешательства при травмах позвоночника начали выполнять тобольские врачи, сообщает Областная больница №3.

Вертебропластика - малоинвазивная операция по укреплению структуры разрушенной кости. Она показана пациентам с ярко выраженным болевым синдромом.

Вмешательство проводится под местной анестезией посредством нескольких проколов. Под контролем рентгена в тело поврежденного позвонка вводится костный цемент – специальный композитный материал на полимерной основе. Он проникает в трещины кости, заполняя все полости, и тем самым восстанавливает целостность позвоночного тела. За одну операцию можно зацементировать несколько разрушенных позвонков.

"Наиболее часто вертебропластику применяют при компрессионных переломах позвонков, которые преимущественно возникают в результате их сдавливания на почве остеопороза у взрослых людей. В течение нескольких минут после введения раствора тело позвонка становится опороспособным, и болевой синдром полностью устраняется. Послеоперационное наблюдение занимает не более 12 часов. Реабилитация пациенту не требуется", — рассказал врач-нейрохирург Николай Дубровин.

Специалисты травматологического отделения планируют внедрить также метод кифопластики. Данное вмешательство позволяет приподнять фрагменты позвонка до нужной высоты, приближенной к здоровым анатомическим показателям и заполнить полость костным цементом.