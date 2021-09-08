В Тюмени 15 тысяч первоклассников станут обладателями льготной транспортной карты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 15 тыс. первоклассников Тюмени станут обладателями льготной транспортной карты в 2021 г. Для этого достаточно заранее позаботиться о ее балансе, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Для подачи заявления на получение ТК можно воспользоваться порталом "Госуслуги", выбрав муниципальную услугу "Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам". Максимальный срок рассмотрения заявления не более недели. Как правило, карта готова уже через 1–2 дня. За ней необходимо прийти в центр "Мои Документы", удобный для себя нужно выбрать при подаче заявления. Присутствие ребенка при получении карты не требуется.

С момента перевода денег до их зачисления может пройти до 30 минут.

"Ежемесячно школьники совершают около 700 тысяч поездок. Во избежание ситуаций, когда у ребенка недостаточно средств на карте для оплаты поездки, родителям необходимо следить за балансом ТК", - отмечают в администрации города.

Узнать информацию о количестве льготных поездок в новом учебном году можно на сайте АО "ТТС".