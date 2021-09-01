В Тобольске открыли первый детский книжный магазин-фестиваль

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Первый в городе детский книжный магазин начал работу в северо-восточной башне гостиного двора в Тобольском кремле 10 сентября. Здесь в течение месяца жители города смогут познакомиться с лучшей детской визуальной литературой авторов со всего мира. Первым резидентом магазина-фестиваля станет издательство Ad Marginem.

На выходных ассортимент магазина будет полностью меняться, каждое издательство-резидент представит по 50 книг. Для читателей организуют встречи с авторами, мастер-классы и экскурсии. Мероприятия пройдут в гостином дворе, на Красной площади, в красной водонапорной башне и в исторической части Тобольска.

Башня на красной площади превратится в первый Тобольский детский книжно-туристический центр. Здесь откроется выставка "50 книг о городе". Книги-картинки авторов из разных стран о разных реальных и воображаемых городах и их жителях помогут детям настроиться на исследование родного города, подскажут, как он устроен, кто и как в нем живет и какой оставляет след. Коллекция составлена из книг издательств и музеев "Арт-Волхонка", "Белая ворона", "Городец", "Качели", "Карьера-пресс", "Компас-гид", "Лебедев", "Манн, Иванов и Фербер", "Мелик Пашаев", "Миля", "Пешком в историю", "Поляндрия", "Розовый жираф", "Самокат", Третьяковская галерея, Ad Marginem, Garage.

Посетить книжный магазин можно каждую пятницу, субботу и воскресенье с 10 сентября по 10 октября. Время работы в пятницу — с 17 до 20 часов, в субботу и воскресенье — с 11 до 20 часов. Мероприятия бесплатные, на них нужно регистрироваться.

Магазин-фестиваль открывается в рамках федеральной программы "Книги в городе" при поддержке администрации Тобольска, Тюменского музейно-просветительского объединения, программы социальных инвестиций "СИБУРа" "Формула хороших дел".