Тоболяков приглашают пройти туристический автоквест

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Автомотоквест "По туристическим местам Тобольска" пройдет 25 сентября, сообщает городская администрация.

В этом году участники квеста могут ехать не только на автомобилях, но и на мототранспорте. К участию в конкурсе допускаются все желающие старше 18 лет. В команду входит не менее четырех участников. Обязательное условие — наличие у одного из членов команды транспортного средства, водительского удостоверения и страхового полиса. Победителей ждут дипломы и ценные призы, команды-участники получат поощрительные подарки.

Количество команд ограничено. Заявки принимают до 24 сентября. Телефон для справок - 8(3456) 24-69-70.