Оксана Астафьева: мы больше не биржа труда, мы – кадровый центр

| Фото: depzan.admtyumen.ru | Фото: depzan.admtyumen.ru

Вебинар по проекту "Самозанятые72" провела директор кадрового центра "Работа России" Оксана Астафьева с представителями тюменского регионального отделения "Опора России" и начальниками центров занятости Ялуторовска и Тобольска 9 сентября, сообщает центр на своей странице во ВКонтакте.

По словам Астафьевой, тех, кто планирует принять участие в программе самозанятости, будут направлять в "Опору России" для профессиональной помощи в разработке бизнес-модели. Но предварительно с кандидатами поработают психологи и консультанты, которые выявят уровень их ответственности и способность к самостоятельному ведению бизнеса.

"Моя миссия как руководителя – думать с точки зрения пользы, а не системы, во многом отойти от штампов. Мы больше не биржа труда, мы – кадровый центр, поэтому мысли должны быть перспективными и имидж тоже. Партнерские отношения с таким живым и активно развивающимся предпринимательским сообществом выводят нас на совершенно другой уровень работы, дают стимул работать по-новому", - подчеркнула руководитель кадрового центра.

В "Опоре России" пояснили, что в отделении запущен проект "Сфера развития", он предполагает работу с отобранными кадровыми центрами людьми, желающими открыть собственное дело. Спикеры помогут будущим замозанятым понять, чем они хочет заниматься и как это сделать.

По словам заместителя исполнительного директора "Опора России" Дениса Иванова, это проект не для галочки, а для того, чтобы человек получил реальную поддержку и развивал свой проект дальше.