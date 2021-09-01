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Ярмарка современного искусства развернется в "Конторе пароходства" в декабре

Общество, 09:37 13 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ярмарка современного искусства развернется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени в декабре. Об этом руководитель креативного пространства Юлия Саначина рассказала в прямом эфире в официальном сообществе "Тюменская область" 10 сентября.

"Креативные индустрии — история бизнеса, когда автор не просто создает, но и зарабатывает, может обеспечить себя, делая то, что он любит и умеет. Мы за то, чтобы давать эту возможность, предоставляя площадку, помогая с продвижением", — поделилась Юлия Саначина.

Ярмарка современного искусства под названием "Артчоус" проходила в "Конторе пароходства" в декабре 2020 года. Тогда художники и дизайнеры продали предметы искусства на 117 тыс. рублей.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , ярмарка

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