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Более 100 тысяч рублей потратили тюменцы на ярмарке "Артчоус"

Общество, 13:10 15 декабря 2020

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

На 117 тыс. 500 рублей продали предметы искусства художники и дизайнеры на ярмарке "Артчоус", которая прошла в Тюмени, сообщают организаторы.

Событие состоялось в "Конторе пароходства" и книжном магазине "Никто не спит".

Больше продаж — у участника 5-й Уральской индустриальной биеннале и проекта "Немосква" Константина Рослякова, участницы фестиваля "Морфология улиц" Александры Мельниковой, Алеси Кучер, участницы арт-резиденции Риты Софт и нашего куратора выставочного пространства "Конторы пароходства" Александры Жерновой.

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# дизайнеры , Контора пароходства , художники

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