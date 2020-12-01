Более 100 тысяч рублей потратили тюменцы на ярмарке "Артчоус"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

На 117 тыс. 500 рублей продали предметы искусства художники и дизайнеры на ярмарке "Артчоус", которая прошла в Тюмени, сообщают организаторы.

Событие состоялось в "Конторе пароходства" и книжном магазине "Никто не спит".

Больше продаж — у участника 5-й Уральской индустриальной биеннале и проекта "Немосква" Константина Рослякова, участницы фестиваля "Морфология улиц" Александры Мельниковой, Алеси Кучер, участницы арт-резиденции Риты Софт и нашего куратора выставочного пространства "Конторы пароходства" Александры Жерновой.