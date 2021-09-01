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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Медики: у COVID-19 и гриппа похожи симптомы, но доля тяжелых случаев разная 

Общество, 18:21 13 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как различаются симптоматика и течение COVID-19 и гриппа, разъяснили в Роспотребнадзоре. Также специалисты напомнили о мерах профилактики — общих для этих инфекций.

И грипп, и коронавирус передаются одними и теми же способами — воздушно-капельным путем и при контакте с поверхностями, загрязненными инфекцией. Схожа и картина заболевания, которая характерна для всех респираторных вирусных инфекций. Как у гриппа, так и у COVID-19 широкий спектр течения болезни — от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти. При этом надо помнить, что это две совершенно разные инфекции — с разными возбудителями, течением и симптоматикой.

инфографика Роспотребнадзора

Вирус гриппа передается стремительно, инкубационный период в среднем составляет от нескольких часов до одного–двух дней. Как правило, больной гриппом становится заразным для окружающих в первые три–пять дней заболевания. Инкубационный период при COVID-19 в среднем длится четыре–шесть дней, распространять вирус больной может уже за один–четыре дня до появления симптомов.

Несмотря на то, что и у коронавируса, и у гриппа похожий спектр симптомов, доля тяжелых и критических случаев, по оценке специалистов, отличается. При COVID-19 их больше, чем при гриппе. Риск тяжелого течения болезни при COVID-19 велик для пожилых людей и людей с сопутствующим хроническими заболеваниями. При гриппе в категории повышенного риска входят дети, которые COVID-19 переносят сравнительно легко, и беременные женщины, которые могут тяжело заболеть гриппом на поздних сроках беременности.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что правила профилактики - общие для всех респираторных инфекций. Необходимо использовать маски и соблюдать гигиену рук, в сезонный эпидемиологический подъем стоит избегать места скопления людей. Ключевая мера профилактики респираторных заболеваний — вакцинация, которая снижает риски тяжелого течения заболеваний.

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# грипп , коронавирус , Роспотребнадзор

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