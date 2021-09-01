Волонтеры "Том Сойер феста" в Ембаево нашли вещи прежних обитателей усадьбы XIX века

группа Том Сойер Фест — Ембаево ВКонтакте группа Том Сойер Фест — Ембаево ВКонтакте

Чернильницу, вилку и элемент неопознанного предмета мебели обнаружили волонтеры фестиваля "Том Сойер фест" в селе Ембаево Тюменского района при работах по восстановлению усадьбы 1888 года постройки. Добровольцы хотят узнать историю этих предметов, находки планируют передать в местный музей.

"Возможно, кто-то подскажет, к какой эпохе относится чернильница. На вилке есть надписи: "Арт. им. Кирова 50г" и "Нерж. ст. г. Павлово" с изображением пионерской трубы и барабана, есть информация, что такие вилки выпускались в 1940–1950-х годах. Еще один предмет — непонятного происхождения, возможно, это элемент кровати", — поделился куратор фестиваля "Том Сойер фест" в селе Ембаево Марсель Фаттахов.

Это не первые находки в старинном каменном доме по адресу улица Советская, 108, восстановлением которого уже второй год занимаются волонтеры фестиваля. Ранее при работах добровольцы нашли три монеты 1910–1930-х годов, куклу-укутыш — игрушку, сохранившуюся со времен размещения здесь детского дома, дореволюционный амбарный замок и утюг на углях.

группа Том Сойер Фест — Ембаево ВКонтакте группа Том Сойер Фест — Ембаево ВКонтакте

Как поясняет Марсель Фаттахов, ценность здания заключается в том, что оно на протяжении всей своей истории было центром социальной жизни села Ембаево. До революции здесь жил преподаватель Юсуп Сагитов, с 1928 года здание стало одним из корпусов школы крестьянской молодежи, во время Великой Отечественной войны и после ее окончания здесь размещался детский дом для детей из блокадного Ленинграда, позже здание вернули в пользование школы.

Последние 30 лет в здании размещались отделения почты и банка. Волонтеры обнаружили в доме телеграммы, телеграфные переводы, письма, информационные доски, нарисованные гуашью.

группа Том Сойер Фест — Ембаево ВКонтакте группа Том Сойер Фест — Ембаево ВКонтакте

С 2012 года здание пустует. После завершения работ на объекте муниципалитет планирует вернуть зданию социальную функцию — разместить здесь экспозиции Ембаевского краеведческого музея.

Во втором сезоне фестиваля "Том Сойер фест" в селе Ембаево местные волонтеры и добровольцы из Тюмени работают над углубление грунта в цокольном этаже здания, чтобы потом можно было забетонировать пол.

Как правило, работы на объекте ведутся по субботам с 11 часов, присоединиться к фестивалю сохранения исторической среды "Том Сойер фест" в качестве волонтеров могут все желающие. Уточнить график работ и как добраться до усадьбы из Тюмени, можно в группе фестиваля "Том Сойер фест" в Ембаево "ВКонтакте".