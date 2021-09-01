Юных тюменцев посвятили в вейкбордисты

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Более 200 детей научились стоять на водной доске в Тюменском районе этим летом, сообщает администрация муниципалитета.

Тренировки проходили в вейк-парке "Riсhwood" в течение лета на базе отдыха "Верхний бор". Дети в возрасте от 8 до 16 лет из Тюмени, Якушей, Чикчи, Мальково, Кулаково, Каменки впервые встали на водную доску. К концу сезона они уверенно выполняли на воднолыжной трассе различные трюки, показывали свою программу на состязаниях. В зависимости от сложности выполненной программы ребята получили сертификаты, их посвятили в вейкбордисты.

К концу лета лучшие из лучших вошли в состав сборной команды и приняли участие в первых спортивных сборах по катанию на кольцевой лебедке в Екатеринбурге.

Детская спортивная команда во вейкборду сформировалась при поддержке фонда президентских грантов в рамках проекта "Доступный вейкбординг для сельских детей".