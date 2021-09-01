Тюменцам расскажут о нюансах конкурса Фонда президентских грантов
Образовательный интенсив, приуроченный к запуску новой волны конкурса Фонда президентских грантов, начнется в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 15 сентября в 19 часов.
Руководитель грантового отдела благотворительного фонда развития города Тюмени Светлана Дремлюга расскажет обо всех этапах конкурса, критериях отбора и нюансах положения.
А эксперт по социальному проектированию, директор центра "Достойный выбор" Максим Шереметьев, заместитель директора центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Анастасия Малахова и исполняющий обязанности председателя общественной молодежной палаты при Тюменской областной думы Алексей Ларионов поделятся своими кейсами и опытом в реализации проектов.
Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке.
Напомним, подать заявку на конкурс Фонда президентских грантов желающие могут до 15 октября.