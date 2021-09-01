Тобольский аэропорт познакомит пассажиров с личностью Семена Ремезова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посетители тобольского аэропорта смогут больше узнать о городе и Семене Ремезове благодаря музейным элементам, присутствующим в интерьерном оформлении.

Об этом рассказал генеральный директор дизайнерской компании Skimen Studio Валентин Фролов. По его словам, интерьер пассажирского терминала будет представлять из себя интерактивную среду с элементами, характерными для современных музейно-выставочных пространств и экспозиций.

"Особое внимание при оформлении мы уделили научному труду Ремезова. Он был талантлив во многих сферах. Мы хотим показать его глубину и многогранность. В Тобольске Ремезова воспринимают больше, как архитектора, но во всем мире его ценят больше, как картографа. Удивительно, что Ремезов чертил свои карты так, будто бы он он летел над всей Сибирью на самолете", — пояснил Валентин Фролов.

Семеном Ремезовым при жизни были составлены три уникальных атласа, именно они стали основой для создания паттернов, украшающих стены аэропорта. Во время ожидания рейса пассажиры смогут рассматривать наследие картографа. Декоративные элементы являются также интерактивными — они содержат как статичную информацию в виде подсвеченных лайтбоксов, так и мультимедийных тач-экранов, экспонатов или принтов.

Оригинальное дизайнерское панно "Роза ветров", расположенное на полу в зоне регистрации, является прототипом иллюстрации из чертежной книги Семена Ремезова. Данная конструкция превращает пол в гигантскую карту и указывает на четыре стороны света и направления полетов. В аэропорту этот символ дополнен сравнением времени, затрачиваемого на преодоление расстояний между городами в эпоху великого картографа и сегодня – с помощью авиасообщения.

В терминале будет находится кафе "Тобольский калач", где пассажиры перед вылетом смогут перекусить.

Аэропорт Тобольска сможет обслуживать прямые рейсы с 15 октября, до конца месяца начнут выполняться полеты в Москву, Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7). Рейсы в Екатеринбург и Новосибирск будут выполняться по два раза в неделю, рейсы в Москву – три раза в неделю, в Санкт-Петербург – до четырех раз в неделю. В случае высокого спроса число рейсов в Москву может быть увеличено до пяти в неделю.

Евгений Новоселов