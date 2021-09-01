190 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки

Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

190 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В регионе за сутки выявлено 227 случаев заболевания. В числе заболевших - 36 детей, на ИВЛ находятся 30 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 53 тыс. 669 пациентов, на перевахтовке - 160 человек.

В целом с начала пандемии в регионе зафиксировано 57 тыс. 693 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 50 тыс. 648 пациентов, под

Вакцинированы против коронавируса в Тюменской области 582 тыс. 648 человек, полный курс прошли 537 тыс. 333 человек.

В целом по России, по данным федерального опершаба, за последние сутки выявлено 18 тыс. 554 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 тыс. 497 человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране выявлено 7 млн 140 тыс. 070 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 192 тыс. 749 летальных исходов, выздоровели 6 млн 389 тыс. 657 человек.