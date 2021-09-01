Два моногоспиталя второго уровня завершили работу в Тюменской области

| Фото: санаторий "Светлый", gutosvet.ru | Фото: санаторий "Светлый", gutosvet.ru

Далее в сюжете Александр Моор продлил режим повышенной готовности в Тюменской области до 26 сентября

Два моногоспиталя завершили работу в Тюменской области 10 сентября, передает региональный оперштаб.

Закрыли клиники, организованные на базе реабилитационного центра "Родник" и санатория "Светлый" в Ялуторовске в связи с тенденцией к стабилизации эпидемиологической обстановки в области.

Это были госпитали второго уровня, для нетяжелых пациентов. В них заканчивали лечение выздоравливающие жители с COVID-19 и пневмониями, для которых еще требовалось медицинское наблюдение. Пациенты выписаны в связи с выздоровлением или, если позволяет самочувствие, направлены на амбулаторное долечивание.

В настоящий момент в регионе действует 16 моноинфекционных госпиталей, развернутых на 2 тыс. 527 мест, свободный коечный фонд оценивается в 20 %.