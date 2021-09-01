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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два моногоспиталя второго уровня завершили работу в Тюменской области

Общество, 16:53 10 сентября 2021

санаторий "Светлый", gutosvet.ru | Фото: санаторий "Светлый", gutosvet.ru

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Два моногоспиталя завершили работу в Тюменской области 10 сентября, передает региональный оперштаб.

Закрыли клиники, организованные на базе реабилитационного центра "Родник" и санатория "Светлый" в Ялуторовске в связи с тенденцией к стабилизации эпидемиологической обстановки в области.

Это были госпитали второго уровня, для нетяжелых пациентов. В них заканчивали лечение выздоравливающие жители с COVID-19 и пневмониями, для которых еще требовалось медицинское наблюдение. Пациенты выписаны в связи с выздоровлением или, если позволяет самочувствие, направлены на амбулаторное долечивание.

В настоящий момент в регионе действует 16 моноинфекционных госпиталей, развернутых на 2 тыс. 527 мест, свободный коечный фонд оценивается в 20 %.

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# коронавирус , моногоспиталь , пандемия

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