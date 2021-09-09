Тюменский врач рассказала, как восстановиться в постковидный период

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Умеренные физические нагрузки и разнообразное питание помогут восстановить организм после перенесенной коронавирусной инфекции.

Как рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Мария Ляпина, важно не злоупотреблять БАДами и витаминами, не верить рекламе и общим схемам. Лучший способ привести организм в норму – правильно питаться и много двигаться.

"Большую роль играет питание и оно должно быть разнообразным. В рацион важно включать клетчатку, овощи, сезонные фрукты и ягоды, кисломолочную продукцию, рыбу, мясо. Правильное питание – самое эффективное средство для восполнения дефицитов в отличие от разных пилюль, которые не доказали своей эффективности. Принимать витамины и добавки можно только, если их недостаток подтвержден анализами", - подчеркнула она.

Важно и физическое восстановление. Мария Липина порекомендовала дозированные, по мере переносимости, физические нагрузки всем, кто переболел COVID-19. Это могут быть, в том числе, длительные прогулки на свежем воздухе.

В то же время, если же возникают более серьезные проблемы и жалобы, то лучше обратиться на прием к терапевту. При необходимости он назначит дополнительное обследование и направит к узкому специалисту.

"Все зависит от того, что мы имеем на выходе – какие осложнения получил человек. Если мы говорим о постковидном синдроме, то это слабость, нарушения со стороны дыхательной и пищеварительной систем. Негативно сказывается интенсивная терапия, прием антибиотиков, порой необоснованный. Поэтому схему обследования и дальнейшего восстановления должен подбирать врач индивидуально", - отметила она.

Любовь Голышева