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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

199 человек вылечились от COVID-19 в Тюменской области за сутки

Общество, 14:05 09 сентября 2021

ОБ № 19 Тюменского района | Фото: ОБ № 19 Тюменского района

Смерть 21 пациента с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 227 новых случаев, выздоровели 199 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 18 тыс. 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 тыс. 639 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 801 человек, в Московской области - 525, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 380.

В Свердловской области зафиксировано 496 новых случаев, в Челябинской области - 370, в Ханты-Мансийском автономном округе - 141, в Курганской области - 119, в Ямало-Ненецком автономном округе - 97.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 084 тыс. 284 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 190 тыс. 376 летальных исходов, выздоровели 6 млн 340 тыс. 151 человек.

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# коронавирус

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