В Тюменской области действует один очаг COVID-19

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Один очаг COVID-19 действует в АО "Антипинский НПЗ" на 7 августа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Очаг в пансионате для пожилых людей "Дача" закрыт.

Напомним, в Антипинском НПЗ очаговое заболевание было выявлено 26 июля. На предприятии заболело 19 сотрудников, контактных – 26 человек.

Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, контактные лица допускаются к работе после 14-дневного медицинского наблюдения в случае отсутствия признаков ОРВИ и закрытия листка нетрудоспособности. Очаг снимается с контроля, если от 14 дней от последнего заболевшего не регистрируются новые случаи COVID-19 на предприятии.