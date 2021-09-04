В Тюменской области зарегистрирована смерть 19 человек с COVID-19

Смерть 19 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области за сутки. Выявлено 235 случаев болезни, выздоровели 180 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 18 тыс. 780 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 737 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 549 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 494, в Московской области - 756.

В Свердловской области выявили 512 случаев болезни, в Челябинской области - 373, в Ханты-Мансийском автономном округе - 149, в Курганской области - 127, в Ямало-Ненецком автономном округе - 102.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 993 тыс. 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 186 тыс. 407 летальных исходов, выздоровели 6 млн 255 тыс. 475 человек.