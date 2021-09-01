В Тюменской области зарегистрирована смерть 17 человек с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Смерть 17 человек с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области за сутки. Заболели 243 человека, выздоровели 149, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 18 тыс. 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 325 человек.

В Санкт-Петербурге заболели 1 тыс. 312 человек, в Москве - 1 тыс. 229, в Московской области - 543.

В Свердловской области выявили 518 случаев болезни, в Челябинской области - 375, в Ханты-Мансийском автономном округе - 150, в Курганской области - 125, на Ямале - 104.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 937 тыс. 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 184 тыс. 14 летальных исходов, выздоровели 6 млн 199 тыс. 379 человек.