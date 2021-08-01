В Тюменской области зификсирована смерть 18 человек с COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Смерть 18 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Выявлено 244 новых случая болезни, выздоровели 143 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России возникло 17 тыс. 813 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 624 человека.

В Москве заболели 1 тыс. 162 человека, в Московской области - 758, в Свердловской области - 516.

В Челябинской области выявили - 376 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе - 147, в Курганской области - 123, на Ямале - 112.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 918 тыс. 965 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 183 тыс. 224 летальных исхода, выздоровели 6 млн 181 тыс. 54 человека.