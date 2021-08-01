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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области случаев передачи коронавирусной инфекции от матери к ребенку не зафиксировано

Общество, 18:13 30 августа 2021

perinatal-center.pro

С коронавирусной инфекцией в Тюменской области никто не родился. Прямой путь передачи инфекции - от матери к плоду во время беременности или родов - не зафиксирован.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

"В Перинатальном центре по данным на 30 августа проходит лечение 104 беременных. Обращаем внимание, что это и пациентки с подтвержденным коронавирусом, и ожидающие результата, и те, у кого коронавирус уже может не определяться, но еще требуется стационарное лечение", - рассказали эксперты.

По словам медиков, дети переносят коронавирус легче. Но если ранее они в большинстве своем болели бессимптомно, то сейчас есть симптоматика.

В Тюменской области отмечается довольно большое количество заболевших COVID-19 несовершеннолетних. Так, по последним данным на 30 августа, в области из общего количества заболевших - 31 ребенок. Днем ранее было зарегистрировано 36 заболевших коронавирусом детей.

"Лечение проходит с учетом возраста и индивидуального состояния каждого ребенка", - добавили медики.

Анжела Лебедева

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# беременные женщины , дети , коронавирус

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