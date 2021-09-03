В моногоспиталь Тюменского района поступило 15 кислородных концентраторов

ОБ №19 Тюменского района ОБ №19 Тюменского района

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15 кислородных концентраторов для лечения больных с COVID-19 и другими болезнями дыхательных путей поступило в моноинфекционный госпиталь на базе Боровской участковой больницы, сообщает пресс-служба Областной больницы №19.

На эти цели из областного бюджета было направлено 1 млн 185 тыс. рублей.

Как заметил главный врач Областной больницы №19 Мигран Мартиросян, большинство пациентов моногоспиталя ежедневно нуждаются в респираторной поддержке. Концентраторы кислорода решают не только эту задачу.

"Они удобны в использовании, потребляют небольшое количество энергии, мобильны – больной имеет возможность передвигаться. Для пациентов с дыхательной недостаточностью полученные кислородные концентраторы – единственная возможность дышать и при этом находиться в обычной палате. Это важно не только с медицинской, но и с психологической точки зрения. От окружающей обстановки зависит комфорт пребывания в больничных стенах, настрой человека и скорость выздоровления", – отметил он.

Кислородные концентраторы приобретены в рамках национального проекта "Здравоохранение" и государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения".

По словам медиков, обстановка с коронавирусом как в Тюменском районе, так и в регионе в целом стабилизируется. Чтобы сохранить положительную тенденцию, необходимо по-прежнему соблюдать все правила безопасности и вакцинироваться.