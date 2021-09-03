В Тюменской области зарегистрирована смерть 11 пациентов с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Смерть 11 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области за сутки. Выявлено 238 новых случаев болезни, выздоровели 167 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 18 тыс. 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 690 человек.

В Москве зафиксировано 1 тыс. 633 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 437, в Московской области - 681.

В Свердловской области заболели 519 человек, в Челябинской области - 374, в Ханты-Мансийском автономном округе - 153, в Курганской области - 126, в Ямало-Ненецком автономном округе - 101.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 975 тыс. 174 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 185 тыс. 611 летальных исходов, выздоровели 6 млн 236 тыс. 738 человек.