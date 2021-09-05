В Тюменской области выявлено еще 232 случая заболевания COVID-19

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

232 случая заболевания COVID-19 выявлены в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В числе заболевших - 23 ребенка. 30 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 60 тыс. 732 человека. 160 человек находятся на перевахтовке.

Выздоровели за сутки 176 человек.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 56 тыс. 094 случая заболевания. Выздоровели 49 тыс. 300 человек.

По данным на 4 сентября, в Тюменской области вакцинированы против COVID-19 572 тыс. 659 человек, полный курс вакцинации прошли 519 тыс. 994 человека.

В целом по России за сутки выявлено 18 тыс. 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. Полностью выздоровели 15 тыс. 256 человек.

За весь период пандемии в нашей стране выявлено 7 млн 012 тыс. 599 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 187 тыс. 200 летальных исходов, выздоровел 6 млн 270 тыс. 731 человек.